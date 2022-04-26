Царёв заявил о готовности украинских боевиков ударить по Москве и Петербургу

ВСУ ничто не удерживает от ракетного удара по Москве или Петербургу.

Об этом завил экс-депутат Верховной Рады, политик Олег Царёв.

До этого украинские военные уже не раз наносили удары по различным объектам в Белгородской области, граничащей с украинской территорией. Также были нанесены удары по Брянской области.

"Если у ВСУ будет малейшая возможность — они нанесут удар. Они нанесут удары по Москве, Санкт-Петербургу — куда они смогут нанести удары, они нанесут. У них, в отличие от российской армии, нет внутренних сдерживающих факторов", — в интервью "Украина.ру" сказал Царев.

В Министерстве обороны России уже предупреждали об ударах по киевским центрам принятия решений, если удары по территории РФ будут продолжаться.