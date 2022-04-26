Линин: из-за ввода войск НАТО в Молдавию ВС РФ могут оказаться в осаде

Для официального нахождения военного контингента НАТО в Молдавии власти страны должны об этом заявить. Однако на данный момент подобных сообщений не было, но есть вероятность присутствия на территории страны военных из Румынии и Польши.

Военный эксперт Евгений Линин дал оценку ситуации и высказал мнение, с чем придётся столкнуться российской армии.

"Российский миротворческий контингент, размещённый в Приднестровье, фактически оказывается в осаде. Он будет блокирован как со стороны Украины, так и со стороны Молдавии. Оказать какое-то серьёзное сопротивление им будет крайне тяжело, равно как и получить подкрепление из России", — сообщил Линин МК.

Все дело в Одесской и Николаевской областях, которые хорошо укреплены. Поэтому миротворцам ВС РФ придётся прорывать блокаду к Приднестровью, прокладывая путь через формирования ВСУ, рассказал эксперт.