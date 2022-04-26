Клинцевич: "Обстрелы территории России проводят США"

Спецназ из Франции на Украине — это начало вхождения НАТО в войну с Россией.

Заодно можно оправдать присутствие иностранцев на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и использование военной техники стран НАТО в зоне боевых действий.

Об этом заявляли эксперты в эфире телеканала "Первый".

К примеру, Франц Клинцевич заявил, что нашу территорию обстреливали американцы с украинских позиций.

"И встреча министров иностранных дел США и министра обороны в НАТО — это в ближайшее время переход ко второй фазе", — предположил Клинцевич.

А журналист и блогер Юрий Подоляка считает, что причина появления спецназа из Франции заключена в том, чтобы для общественности на Западе не стало неприятной неожиданностью появление инструкторов стран НАТО в Мариуполе.

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил Генеральному секретарю ООН, что ситуация вокруг Украины — это результат безграничного расширения альянса НАТО.