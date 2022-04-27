Командование ВСУ заявило об ударе по острову Змеиный

В самом начале военной специальной операции на Украине ВС РФ из острова Змеиный вытеснили украинские войска. Этот гарнизон бандеровцев обслуживал там (в том числе и в интересах НАТО) системы слежения за Черным морем.

А накануне, 26 апреля оперативное командование "Юг" Вооружённых Сил Украины заявило о том, что они нанесли удар по острову.

Боевики утверждают, что удар был нанесён по пункту управления ВС РФ и якобы они уничтожили там ЗРК.

"Корабельная группировка противника переформатирована в сторону уменьшения", — уверяет ВСУ, по всей вероятности, намекая на новые удары.

Также ночью был нанесён удар по Белгородской области. В районе с. Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

А в Воронежской области и Курске сработала система ПВО.