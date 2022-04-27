Кнутов: Зеленский начнет лебезить перед Россией после разгрома ВСУ в Донбассе

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, президент Украины Владимир Зеленский начнёт любезничать с Россией после полной ликвидации группировки ВСУ в Донбассе. Аналитик отмечает, что северо-восточнее Днепра находится 30 тысяч украинских силовиков.

"Хотелось бы, конечно, чтобы задача по окружению донбасской группировки была полностью выполнена. Тогда в целом развитие событий пойдет по-другому. Зеленский будет вести себя по-другому", — сказал Кнутов в интервью "Украина.ру".

Эксперт напоминает: когда ВС РФ находились около Киева, Зеленский старался разговаривать с российской стороной очень осторожно. Несмотря на это, верить киевскому руководству и заключать соглашения не стоит, поскольку власти Незалежной не будут ничего выполнять.