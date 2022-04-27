Кедми: санкции — только "артиллерийская подготовка" перед основным ударом по РФ

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" и военный эксперт Яков Кедми рассказал о санкциях Запада.

Он уверен, что пока что эти ограничения — только "артиллерийская подготовка" перед основным ударом по РФ.

Ранее американцы объявили о блокирующих санкциях против Сбербанка и Альфа-банка. Их приложения исчезли из магазинов Google Play и App Store. Однако в российских финансовых учреждениях уже заявили, что работают в обычном режиме, а новые ограничения уже не смогут оказать существенного влияния на них.

"Поскольку основная схватка не на Украине, а на европейских просторах и в основном с США и НАТО, они использовали и Украину, и экономические санкции, и пропагандистскую истерию именно как сильнейшую артиллерийскую подготовку", — заявляет Кедми.

По его словам, обычно перед наступлением атакующие — или даже сопротивляющиеся — проводят сильнейший артобстрел противника. Тут нужно нанести наибольший ущерб, а главное, внести сумятицу, ослабить дух солдат, сломать взаимоотношения между частями, говорит эксперт.

И сейчас Запад пытается провести ослабление России перед основным ударом, подытожил Кедми.