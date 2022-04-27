Под Курском российские ПВО перехватили ночью украинский беспилотник

В ночь на 27 апреля в Курской области российские ПВО ликвидировали украинский беспилотник. При перехвате беспилотного летательного аппарата никто не пострадал, разрушений тоже нет. Об этом проинформировал губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, ночью в 2:45 по мск жители Курска обратили внимание на громкие хлопки, которые оказались звуком сработавшей системы ПВО.

"Сообщаю подробности по ночному происшествию. Предварительные сведения подтвердились — в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашей ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет", — сказал Старовойт.

Губернатор добавил, что ситуация полностью находится под контролем властей, военных подразделений и спецслужб региона, поэтому волноваться не о чем.

Также утром 27 апреля стало известно о ликвидации разведывательного беспилотника неизвестного происхождения под Воронежем.