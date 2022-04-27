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Автор Евгения Васильева

Правозащитница Арбатова: Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО

Силовые структуры

Правозащитница, писательница Мария Арбатова в интервью Pravda.Ru заявила, что страны СССР воссоединятся по новой схеме.

Мария Арбатова: Украина поймёт, что Запад её просто использовал

"Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО. Просто блок пока неотчётливо посылает свои бомбы и другие вооружения", — сказала собеседница издания.

Она подчеркнула, что граждане Украины поймут, что Запад их использовал. Однако до этого пострадает и погибнет много людей, добавила специалист. Она связала агрессию альянса и российско-немецкий проект "Северный поток-2".

"Не было такой страны как Украина. Там привыкли, что Киев всегда под кем-то", — отметила эксперт.

Как напомнила Арбатова, астролог Игорь Антонов, которому говорили, что у него "съехала крыша", в 80-ые предрекал распад СССР и его воссоединение по новой схеме. Учитель был прав, заключила писательница.

Ранее британский политолог Ричард Саква заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мог уберечь страну от конфликта. По мнению эксперта, президенту стоило отказаться от желание вступить в альянс НАТО.

"Зеленскому нужно было произнести всего пять слов о том, чего не произойдёт в обозримом будущем и о чём он прекрасно знал: Украина не присоединится к НАТО", — заявил специалист, передаёт Grayzone.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы нато россия украина северный поток-2 владимир зеленский
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