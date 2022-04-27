Правозащитница Арбатова: Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО

Правозащитница, писательница Мария Арбатова в интервью Pravda.Ru заявила, что страны СССР воссоединятся по новой схеме.

Мария Арбатова: Украина поймёт, что Запад её просто использовал

"Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО. Просто блок пока неотчётливо посылает свои бомбы и другие вооружения", — сказала собеседница издания.

Она подчеркнула, что граждане Украины поймут, что Запад их использовал. Однако до этого пострадает и погибнет много людей, добавила специалист. Она связала агрессию альянса и российско-немецкий проект "Северный поток-2".

"Не было такой страны как Украина. Там привыкли, что Киев всегда под кем-то", — отметила эксперт.

Как напомнила Арбатова, астролог Игорь Антонов, которому говорили, что у него "съехала крыша", в 80-ые предрекал распад СССР и его воссоединение по новой схеме. Учитель был прав, заключила писательница.

Ранее британский политолог Ричард Саква заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мог уберечь страну от конфликта. По мнению эксперта, президенту стоило отказаться от желание вступить в альянс НАТО.