EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Подоляк про взрывы в регионах РФ: "Карма – штука жестокая"

Силовые структуры

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал пожары на топливных складах в Белгородской, Воронежской, Курской областях. Он назвал это "демилитаризацией" России.

Подоляк про взрывы в регионах РФ: "Карма – штука жестокая"

Подоляк заявил, что разоружение белгородско-воронежских складов ***** - абсолютно естественный процесс. 

"Карма — штука жестокая", — сказал Подоляк.

Соратник Зеленского уверен, что за атаку на другую страну РФ придётся платить.

"Рано или поздно долги придётся возвращать. Отсидеться не получится", — убеждён Подоляк.

Он заявил, что Россию могут покарать небеса.

"Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников", — отметил советник президента Украины.

Ранее стало известно, что возле микрорайона Шилово в Воронеже прогремели два взрыва.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы михаил подоляк курская область владимир зеленский воронежская область белгородская область
Sberbank
Новости
Американский наёмник Кинг рассказал о бедственном положении ВС Украины
Владельцы кинотеатров России заявили о возвращении индустрии в "тёмные времена"
Подоляк про взрывы в регионах РФ: "Карма – штука жестокая"
Во Франции призвали "не загонять русского медведя в угол"
Помощник Кадырова: ВСУ даже не пытались остановить наступление в Рубежном
Правозащитница Арбатова: Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО
Посол РФ в Варшаве Андреев: Польше нечем заменить российский газ
Галустян: санкции Запада пойдут на пользу российскому кино
Новицкий: у Apple нет оснований для лишения доступа к приложению Apple Pay
Собчак о соратниках Навального*: "Школота, которая катается на папкиной машине"
Популярное
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Анжела Якубовская Андрей Кончаловский: "Хотелось, чтобы это было подольше в моей жизни…" Анжела Якубовская Усам Оздемиров Параллельный импорт станет "экономической самозащитой" России Усам Оздемиров Любовь Степушова Румыния и Польша — первые кандидаты на удар "Калибрами" Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Политика. Новости и аналитика
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Последние материалы
В Подмосковье убили шестилетнего мальчика: его мать допрашивают в СКР
Bloomberg: 10 недружественных стран открыли счета в ГПБ по оплате газа в рублях
Кормухина высмеяла желание Барских вступить в ряды ВСУ: "Бесполое существо"
Эксперт Бендриков посоветовал при покупке дома смотреть на подвал и чердак
Премьер Польши Моравецкий: перекрыв газ, Россия нам мстит за санкции
Параллельный импорт станет "экономической самозащитой" России
Диетолог Соломатина: овсянку нужно есть не чаще трёх раз в неделю
Зеленский обвинил РФ в разграблении Чернобыльской АЭС, но не верит даже Запад 
Главу и депутата Красносельского округа Москвы обвиняют в фейках об армии РФ
Болгария надеется на помощь ЕС в поставках газа. И это будет газ из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников