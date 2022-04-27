Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал пожары на топливных складах в Белгородской, Воронежской, Курской областях. Он назвал это "демилитаризацией" России.
Подоляк заявил, что разоружение белгородско-воронежских складов ***** - абсолютно естественный процесс.
"Карма — штука жестокая", — сказал Подоляк.
Соратник Зеленского уверен, что за атаку на другую страну РФ придётся платить.
"Рано или поздно долги придётся возвращать. Отсидеться не получится", — убеждён Подоляк.
Он заявил, что Россию могут покарать небеса.
"Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников", — отметил советник президента Украины.
Ранее стало известно, что возле микрорайона Шилово в Воронеже прогремели два взрыва.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.