Подоляк про взрывы в регионах РФ: "Карма – штука жестокая"

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал пожары на топливных складах в Белгородской, Воронежской, Курской областях. Он назвал это "демилитаризацией" России.

Подоляк заявил, что разоружение белгородско-воронежских складов ***** - абсолютно естественный процесс.

"Карма — штука жестокая", — сказал Подоляк.

Соратник Зеленского уверен, что за атаку на другую страну РФ придётся платить.

"Рано или поздно долги придётся возвращать. Отсидеться не получится", — убеждён Подоляк.

Он заявил, что Россию могут покарать небеса.

"Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников", — отметил советник президента Украины.

Ранее стало известно, что возле микрорайона Шилово в Воронеже прогремели два взрыва.