НАТО направляло на Украину советников и инструкторов для подготовки её к разрешению конфликта в Донбассе силовым путём и противостоянию с РФ, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
"Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью — подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооруженное противостояние с Россией", — сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам безопасности на Юге РФ.
По словам секретаря Совбеза, вооруженные силы НАТО "усиленно осваивали" Украину с 2014 года и накачивали её оружием. Патрушев отметил, что в это время российскими властями делалось всё возможное для мирного разрешения конфликта в Донбассе. Однако Киев не желал исполнять Минские соглашения, а затем, в феврале 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности властей страны обзавестись собственным ядерным оружием.
"В этих условиях полученные данные о готовящейся украинской агрессии на Донбассе и в Крыму вынудили нашу страну принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности и защите населения Донецкой и Луганской народных республик", — сказал секретарь Совбеза.
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