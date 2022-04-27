Патрушев: НАТО готовило Украину к силовому решению в Донбассе и конфликту с РФ

НАТО направляло на Украину советников и инструкторов для подготовки её к разрешению конфликта в Донбассе силовым путём и противостоянию с РФ, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

"Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью — подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооруженное противостояние с Россией", — сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам безопасности на Юге РФ.

По словам секретаря Совбеза, вооруженные силы НАТО "усиленно осваивали" Украину с 2014 года и накачивали её оружием. Патрушев отметил, что в это время российскими властями делалось всё возможное для мирного разрешения конфликта в Донбассе. Однако Киев не желал исполнять Минские соглашения, а затем, в феврале 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности властей страны обзавестись собственным ядерным оружием.