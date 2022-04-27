Zoka: Первая танковая армия ВС РФ продвигается на запад от Изюма

1-я танковая армия ВС РФ неуклонно продвигается на запад от Изюма, проложив маршрут по обеим сторонам реки Северский Донец, сообщает сербский ресурс Zoka. В ходе наступления ВС России взяли под контроль населённые пункты Заводы и Червоный (Красный) Шахтер. На очереди Великая Камышеваха – крупный оборонительный узел ВСУ.

По версии издания, когда этот объект будет взят, армия России перережет крупную транспортную артерию, связывающую Донбасс и Харьковскую область. Тогда станет возможным развить наступление на юго-запад страны и окружить группировки ВСУ и нацбатов.