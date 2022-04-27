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Автор Петр Ермилин

RusVesna: артиллерия ВС РФ уничтожила опорный пункт ВСУ в Лиманском районе ДНР

Силовые структуры

Военные Вооружённых сил РФ продолжают нанесение артиллерийских ударов по укрепрайонам противника в рамках специальной военной операции России на Украине. В ходе очередной атаки российские бойцы ликвидировали опорный пункт ВС Украины во время прорыва в ДНР из Харьковской области.

В Лиманском районе произошло столкновение, видеокадры которого опубликовал новостной портал "Русская весна". На записи видны мощные артиллерийские удары, уничтожающие позиции украинских боевиков.

Напомним, что в течение некоторого времени российская армия перебрасывает свои части на территорию Донбасса из-под Харькова, одерживая победы в боестолкновениях с противником.

 

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
всу донбасс
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