RusVesna: артиллерия ВС РФ уничтожила опорный пункт ВСУ в Лиманском районе ДНР

Военные Вооружённых сил РФ продолжают нанесение артиллерийских ударов по укрепрайонам противника в рамках специальной военной операции России на Украине. В ходе очередной атаки российские бойцы ликвидировали опорный пункт ВС Украины во время прорыва в ДНР из Харьковской области.

В Лиманском районе произошло столкновение, видеокадры которого опубликовал новостной портал "Русская весна". На записи видны мощные артиллерийские удары, уничтожающие позиции украинских боевиков.

Напомним, что в течение некоторого времени российская армия перебрасывает свои части на территорию Донбасса из-под Харькова, одерживая победы в боестолкновениях с противником.