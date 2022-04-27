Российский лётчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, впервые прокомментировал своё освобождение. По мнению гражданина нашей страны, он находился в тюрьме без причины.
"Двенадцать лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются", — заявил Ярошенко, видео опубликовала российская журналистка Ольга Скабеева.
Ранее член Госдумы РФ Мария Бутина в интервью Pravda.Ru отреагировала на обмен Ярошенко. Парламентарий пообещала помочь ему вернуться к обычной жизни.
"Безусловно, этот обмен — победа наших дипломатов, которые вопреки всему смогли успешно провести переговоры", — подчеркнула российский депутат.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.