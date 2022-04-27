Ярошенко рассказал о жизни в американской тюрьме: "Двенадцать лет ни за что!"

Российский лётчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, впервые прокомментировал своё освобождение. По мнению гражданина нашей страны, он находился в тюрьме без причины.

"Двенадцать лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются", — заявил Ярошенко, видео опубликовала российская журналистка Ольга Скабеева.

Ранее член Госдумы РФ Мария Бутина в интервью Pravda.Ru отреагировала на обмен Ярошенко. Парламентарий пообещала помочь ему вернуться к обычной жизни.