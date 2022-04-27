Адвокат лётчика Ярошенко назвал большим чудом освобождение россиянина

Адвокат российского лётчика Константина Ярошенко, которого осудили в Штатах, Алексей Тарасов рассказал об обмене его клиента на американского студента Тревора Рида. Как напомнил юрист, гражданин нашей страны находился в тюрьме более 12 лет.

"Это очень непростой процесс (обмена. — Прим. ред.), тем более учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию", — подчеркнул адвокат, передаёт RT.

По информации Тарасова, диалог по обмену длился долго. Результат процесса является большим чудом, заключил юрист.

Ранее жена Ярошенко Виктория сообщила, что обмен прошёл на территории Турции. В ближайшее время лётчик окажется в Москве, отметила его супруга.