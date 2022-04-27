Жена боевика "Азова"*: им нечего пить и есть, у многих гангрены

Киевский режим не может деблокировать нацистов из "Азова"*, находящихся на металлургическом комбинате в Мариуполе.

И единственный путь спасения — эвакуация по морю, если, разумеется, разрешит Россия. Это сообщает супруга боевика "Азова"* Анатолия Егорова Марина.

Она убеждена, что надо обращаться к главам государств, например, к Эрдогану. Турецкий лидер может выступить третьей стороной для предоставления коридора. И на корабле вывезти "азовцев"* в другую страну, предлагает жена нациста.

По её словам, только так украинские военные останутся в живых. Она также жалуется на большие жертвы в бункере "Азовстали" из-за многих факторов, например, из-за нехватки медицинских препаратов. И боевики буквально гниют там, сетует супруга националиста.

"Очень много раненых парней… Медикаментов нет, гангрены — это очень распространенное… нечего пить, есть, нечем лечиться. А от этого они погибают еще больше. Также нет боекомплектов…", — сокрушается она.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.