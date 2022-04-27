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Автор Инна Винникова

Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя

Силовые структуры

Примерно 10 суток нет видео от главаря нацбатальона "Азов"*, который ранее находился в подземелье "Азовстали" в Мариуполе. Стали появляться слухи, что он либо сбежал, бросив своих бойцов, либо ранен, либо уже среди "двухсотых".

Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя

Вместо главаря формирования видео записал Сергей Волына, который назвал себя временно исполняющим обязанности комдива. Он сообщает, что на территории завода находятся порядка 600 раненых, медикаментов и условий для оказания им нужной помощи нет. Также имеются проблемы с едой, водой, боеприпасами и оружием.

"Мы обращались уже к мировым лидерам, к папе Франциску... Сегодня мой основной посыл — спасите гарнизон Мариуполя", — цитирует Волыну "Военное обозрение".

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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