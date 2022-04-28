Басурин: На территории "Азовстали" может находиться генерал канадской армии

Представитель Народной Милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в подземелье металлургического комбината "Азовсталь" может находиться генерал-лейтенант Вооружённых сил Канады Тревор Кадье.

Отсюда и остервенелая риторика Запада по поводу заблокированных боевиков в Мариуполе.

Тревор Кадье, обвиняемый в сексуальных преступлениях, по всей вероятности, хотел избежать наказания и отправился на Украину. Минобороны Канады уже подтвердило, что генерал ушёл в отставку в начале апреля, но его поездку в Европу подтверждать отказалось. Есть информация, что он уехал из своей страны ещё в феврале.

Его внезапная отставка произошла более чем через полгода после того, как Кадье был готов принять командование армией Канады. Есть данные, что его хотели поставить начальником Штаба обороны.

Этот канадский генерал — один из многих высших командных чинов, которым за последний год предъявили обвинения за сексуальные преступления.

Канадские СМИ осторожно сообщают, что Кадье может находиться в Мариуполе на заблокированном заводе. Отставной генерал Тревор Кадье, которого дома обвиняют в сексуальных домогательствах и харассменте, на Украине консультировал ВСУ, пишут западные издания.