Польша анонсировала крупные военные учения на севере и востоке страны

Представители Минобороны Польши предупредили местных жителей, что с первого мая на севере и востоке страны можно будет заметить на дорогах колонны военной техники. Как объяснили в министерстве, в это время начнутся учения.

Большая часть перемещений пройдёт ночью, чтобы не тревожить граждан, отметили в ведомстве. Однако некоторые поездки запланировали на дневное время, в том числе на час пик.

"Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приёма и переброски сил партнёров, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами", — написали на официальном сайте Минобороны Польши.

Военные призвали отказаться от фотографирования солдат и техники. Таким образом можно подорвать систему безопасности, подчеркнули в ведомстве.

Ранее эксперт Игорь Коротченко для Pravda.Ru прокомментировал данные руководителя СВР Сергея Нарышкина, согласно которым Варшава намеревалась ввести войска в западную часть Украины.