Военнослужащий ВСУ Сергей Гриценяк, сдавшийся в плен в Мариуполе, рассказал, как это произошло. Он считает, что очутился в плену, так как "руководство" забыло о своих подчинённых.
"Мы уже без средств существования, без еды, без боеприпасов, с одной "стрелкотнёй"… Решили сложить оружие и сдаться", — сказал он в видеоролике.
Пленный признал поражение и попросил отправить его домой.
"Мы признаём, да, вы победили, ваша Донецкая народная республика. Забирайте, отправьте нас домой к семьям, мы больше ничего не хотим. Нам оно не надо", — заявил боец.
Ранее элитные десантники из 79-й бригады ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на своих командиров, бросивших их умирать под Ямполем.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.