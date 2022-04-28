Пленный солдат ВСУ признал победу ДНР и попросил отправить его домой

Военнослужащий ВСУ Сергей Гриценяк, сдавшийся в плен в Мариуполе, рассказал, как это произошло. Он считает, что очутился в плену, так как "руководство" забыло о своих подчинённых.

"Мы уже без средств существования, без еды, без боеприпасов, с одной "стрелкотнёй"… Решили сложить оружие и сдаться", — сказал он в видеоролике.

Пленный признал поражение и попросил отправить его домой.

"Мы признаём, да, вы победили, ваша Донецкая народная республика. Забирайте, отправьте нас домой к семьям, мы больше ничего не хотим. Нам оно не надо", — заявил боец.

Ранее элитные десантники из 79-й бригады ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на своих командиров, бросивших их умирать под Ямполем.