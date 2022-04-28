EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Баширов рассказал, как предотвратить удары "Точкой У" по городам Украины

Силовые структуры

Применение ракет "Точка У" по населённым пунктам является военным преступлением, которое нельзя оставлять безнаказанным, уверен политолог Марат Баширов.

Баширов рассказал, как предотвратить удары "Точкой У" по городам Украины

Эксперт напомнил в беседе с Общественной Службой Новостей, что применение ракет "Точка У" по гражданским объектам является отличительной чертой работы ВСУ. Баширов убеждён, что необходимо вычислять тех, кто осуществлял эти обстрелы, объявлять их военными преступниками и преследовать по закону.

Аналитик добавил, что для надёжной защиты важно отдалить линию фронта от мирных городов. Сложно, по его мнению, защитить Херсон, который сейчас близок к линии фронта, с учётом того, что дальность полёта "Точки У" составляет десятки километров.

"Для того, чтобы технической возможности не было проводить удары, нужно брать Николаев и двигаться в сторону Одессы. Это задача не быстрая. Поэтому сейчас главное — усилить работу ПВО и вычислять тех, кто совершает эти преступления. Только так можно заставить других отказываться совершать аналогичные преступления. Они же думают, что находятся в безопасности и никто не узнает об этом, нет, никому не удастся избежать наказания. Их установить и предадут суду", — сказал Баширов.

В глобальном же масштабе решить проблему можно только денацификацией и демилитаризацией Украины, уверен политолог.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу
Sberbank
Новости
Найдены доказательства обучения украинских неонацистов канадскими военными
Баширов описал эвакуацию с "Азовстали" с учётом выхода ВСУ: пройдут фильтрацию
Сенатор Джабаров: британская помощь - законная цель для России
Зеленский заявил Гутерришу о готовности к переговорам по эвакуации с "Азовстали"
Сенатор Ковидити призвала "пролечить" серьёзно больную Украину
ВС РФ на пути к Краматорску уничтожают боевиков ВСУ и военную технику
ВС Украины могут начать сражение за Одессу с Приднестровья
Баширов рассказал, как предотвратить удары "Точкой У" по городам Украины
Советник президента РФ рассказал о будущем "Яндекс.Новостей" после их продажи VK
Депутат Чепа: США участвуют в денежных махинациях во время военных конфликтов
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Игорь Буккер Кого ненавидит Запад — Путина или Россию? Игорь Буккер Любовь Степушова Россия должна срочно вводить эмбарго на экспорт в ЕС нефти и газа Любовь Степушова Ирина Шлионская За исчезновениями людей в Сан-Франциско могут стоять маньяки или наркобизнес Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев
Мир. Новости мира
Санду об объединении с Румынией: "Пока народ этого не хочет"
ISW: войскам России удалось продвинуться в районе Северодонецка и Попасной
Силовые структуры
ISW: войскам России удалось продвинуться в районе Северодонецка и Попасной
Последние материалы
Зеленский заявил Гутерришу о готовности к переговорам по эвакуации с "Азовстали"
Сенатор Ковидити призвала "пролечить" серьёзно больную Украину
ВС РФ на пути к Краматорску уничтожают боевиков ВСУ и военную технику
ВС Украины могут начать сражение за Одессу с Приднестровья
Баширов рассказал, как предотвратить удары "Точкой У" по городам Украины
Советник президента РФ рассказал о будущем "Яндекс.Новостей" после их продажи VK
Депутат Чепа: США участвуют в денежных махинациях во время военных конфликтов
Эксперт Громов оценил покупку российского газа Польшей у Германии
Депутат ДНР напомнил неонацистам из "Азова"* о смертной казни
FT: европейцам придётся снизить температуру в домах за поддержку Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников