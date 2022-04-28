Баширов рассказал, как предотвратить удары "Точкой У" по городам Украины

Применение ракет "Точка У" по населённым пунктам является военным преступлением, которое нельзя оставлять безнаказанным, уверен политолог Марат Баширов.

Эксперт напомнил в беседе с Общественной Службой Новостей, что применение ракет "Точка У" по гражданским объектам является отличительной чертой работы ВСУ. Баширов убеждён, что необходимо вычислять тех, кто осуществлял эти обстрелы, объявлять их военными преступниками и преследовать по закону.

Аналитик добавил, что для надёжной защиты важно отдалить линию фронта от мирных городов. Сложно, по его мнению, защитить Херсон, который сейчас близок к линии фронта, с учётом того, что дальность полёта "Точки У" составляет десятки километров.

"Для того, чтобы технической возможности не было проводить удары, нужно брать Николаев и двигаться в сторону Одессы. Это задача не быстрая. Поэтому сейчас главное — усилить работу ПВО и вычислять тех, кто совершает эти преступления. Только так можно заставить других отказываться совершать аналогичные преступления. Они же думают, что находятся в безопасности и никто не узнает об этом, нет, никому не удастся избежать наказания. Их установить и предадут суду", — сказал Баширов.

В глобальном же масштабе решить проблему можно только денацификацией и демилитаризацией Украины, уверен политолог.