Накануне, 28 апреля, три российские крылатые ракеты ударили по военным объектам под Киевом.
В Киевской области подвергся удару город Фастов. Это подтвердили в МВД Украины.
"Три крылатые ракеты ударили по Фастову", — сообщает советник главы ведомства Антон Геращенко.
Позже ракетные удары подтвердил и глава Киевской военной обладминистрации Александр Павлюк.
Город Фастов находится в 70 километрах от Киева. Это крупный железнодорожный узел в сторону Западной Украины.
Целью российских ракет была транспортная инфраструктура.
Также поздно вечером был нанесён удар по оборонному заводу "Артём" в Киеве. На заводе производили различные ракеты: противокорабельные, противотанковые, авиационные и пр.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.