Русские ракеты уничтожили крупный ж/д узел под Киевом

Накануне, 28 апреля, три российские крылатые ракеты ударили по военным объектам под Киевом.

В Киевской области подвергся удару город Фастов. Это подтвердили в МВД Украины.

"Три крылатые ракеты ударили по Фастову", — сообщает советник главы ведомства Антон Геращенко.

Позже ракетные удары подтвердил и глава Киевской военной обладминистрации Александр Павлюк.

Город Фастов находится в 70 километрах от Киева. Это крупный железнодорожный узел в сторону Западной Украины.

Целью российских ракет была транспортная инфраструктура.

Также поздно вечером был нанесён удар по оборонному заводу "Артём" в Киеве. На заводе производили различные ракеты: противокорабельные, противотанковые, авиационные и пр.