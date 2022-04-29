Киев: эвакуация из "Азовстали" начнётся в пятницу, 29 апреля

Администрация украинского президента сообщила, что в пятницу начнётся эвакуация мирных жителей из подвалов завода "Азовсталь".

Киев продолжает утверждать, что в катакомбах под мариупольским заводом "Азовсталь" вместе с боевиками нацбата "Азов"* находятся гражданские.

"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с территории завода", — сообщили в Офисе президента Украины утром 29 апреля, не вдаваясь в подробности, передаёт Reuters.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил после встречи с Зеленским в Киеве в четверг, что ведутся интенсивные обсуждения возможности эвакуации боевиков и мирных жителей из катакомб под сталелитейным заводом "Азовсталь".

Ранее президент России Владимир Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации "Азовстали". Это предложение было отклонено боевиками "Азова"*, которые небезосновательно опасаются уголовного преследования в России. Они продолжают требовать, чтобы их отпустили с оружием и вывезли в третью страну.

* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.