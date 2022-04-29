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Автор Мария Карева

Кевехази: Россия обязана довести СВО на Украине до конца

Силовые структуры

По мнению венгерского политического эксперта Миклоша Кевехази, президент Украины Владимир Зеленский не принимает решения самостоятельно. Аналитик убеждён, что над лидером Незалежной стоят структуры, которые оказывают давление не только на Киев, но и на всю Европу.

Кевехази: Россия обязана довести СВО на Украине до конца

Кевехази считает, что компромисса между Россией и Украиной не может быть из-за многочисленных преступлений киевского режима. На данный момент достигнуть каких-либо соглашений невозможно.

"Вы же сами знаете, что произошло в Буче, и какие преступления творит украинская власть. А что киевская власть делала с русским населением Украины? Венгров Закарпатья они тоже давили, но у них явно было меньше проблем, чем у Донбасса и соседних к нему регионов. В этих условиях говорить о компромиссе очень трудно", — подчеркнул аналитик в интервью изданию "Украина.ру".

Политолог убеждён, что российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины должна быть доведена до конца.

 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина владимир зеленский
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