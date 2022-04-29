По мнению венгерского политического эксперта Миклоша Кевехази, президент Украины Владимир Зеленский не принимает решения самостоятельно. Аналитик убеждён, что над лидером Незалежной стоят структуры, которые оказывают давление не только на Киев, но и на всю Европу.
Кевехази считает, что компромисса между Россией и Украиной не может быть из-за многочисленных преступлений киевского режима. На данный момент достигнуть каких-либо соглашений невозможно.
"Вы же сами знаете, что произошло в Буче, и какие преступления творит украинская власть. А что киевская власть делала с русским населением Украины? Венгров Закарпатья они тоже давили, но у них явно было меньше проблем, чем у Донбасса и соседних к нему регионов. В этих условиях говорить о компромиссе очень трудно", — подчеркнул аналитик в интервью изданию "Украина.ру".
Политолог убеждён, что российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины должна быть доведена до конца.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.