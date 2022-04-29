Глава Крыма Аксёнов: оружие США окажется в руках ВС РФ в качестве трофея

Оружие, поставляемое США на Украину, в итоге окажется в руках Вооружённых сил РФ в качестве трофея. Об этом заявил руководитель Крыма Сергей Аксёнов.

Комментируя законопроект США о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощённый порядок передачи техники, политик подчеркнул: такая "помощь" уже воспринимается как пособничество "нацистским преступникам".

"Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев", — считает Аксёнов.

Он добавил, что российские военные будут "громить этим оружием" противника. По мнению главы Крыма, Штаты сегодня находятся на "неправильной стороне истории".

Ранее в Конгрессе США одобрили законопроект, позволяющий упростить процедуру оказания финансовой и военной помощи Украине и другим странам Восточной Европы. Документ планируется направить на подпись американскому президенту Джо Байдену.