Оружие, поставляемое США на Украину, в итоге окажется в руках Вооружённых сил РФ в качестве трофея. Об этом заявил руководитель Крыма Сергей Аксёнов.
Комментируя законопроект США о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощённый порядок передачи техники, политик подчеркнул: такая "помощь" уже воспринимается как пособничество "нацистским преступникам".
"Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев", — считает Аксёнов.
Он добавил, что российские военные будут "громить этим оружием" противника. По мнению главы Крыма, Штаты сегодня находятся на "неправильной стороне истории".
Ранее в Конгрессе США одобрили законопроект, позволяющий упростить процедуру оказания финансовой и военной помощи Украине и другим странам Восточной Европы. Документ планируется направить на подпись американскому президенту Джо Байдену.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.