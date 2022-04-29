Штурман вертолёта Ка-52 рассказал о ликвидации позиций ВСУ: "Хватит секунды"

По словам штурмана боевого вертолёта Ка-52 Михаила, во время вылетов на принятие решений может уйти одна секунда. Пилот отметил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса происходит очень много полётов. Работа довольно напряжённая, однако все лётчики справляются с поставленными задачами.

"Ребята у меня молодцы — заряжены, задачи выполняют", — рассказал Михаил в беседе с изданием "Царьград".

Штурман отметил, что российские вертолёты Ка-52 ликвидируют цели с удаления 5-6 км, чтобы не оказаться в зоне систем противовоздушной обороны Украины.