Под Изюмом оказались в окружении 1000 боевиков ВФУ (сводный БТГр 1-й бригады Нацгвардии и подразделений ВСУ). Они прижаты к Оскольскому водохранилищу, которое находится восточнее Изюма. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный.
20 апреля Генштаб поставил командованию 1-й бригады задачу начать наступательные действия. Батальон должен был наступать на Изюм.
Любому грамотному офицеру ясно, что затея эта самоубийственная. Но ради пиара в Киеве готовы пойти на любые жертвы, заметил журналист.
По его словам, атака захлебнулась, а бойцы были с трех сторон заблокированы российскими войсками, а с одной стороны — водой.
Сейчас в окружении находится 1000 человек. Они запросили у Генштаба помощь, однако руководство отказало в организации прорыва и деблокаде.
"Теперь российская артиллерия методично перемалывает БТГр. Такие дела, хлопцы. И вы хотите за этих воевать?" — заключил Поддубный.
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