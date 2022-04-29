Под Изюмом попали в окружение тысяча бойцов Нацгвардии и ВСУ

Под Изюмом оказались в окружении 1000 боевиков ВФУ (сводный БТГр 1-й бригады Нацгвардии и подразделений ВСУ). Они прижаты к Оскольскому водохранилищу, которое находится восточнее Изюма. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный.

20 апреля Генштаб поставил командованию 1-й бригады задачу начать наступательные действия. Батальон должен был наступать на Изюм.

Любому грамотному офицеру ясно, что затея эта самоубийственная. Но ради пиара в Киеве готовы пойти на любые жертвы, заметил журналист.

По его словам, атака захлебнулась, а бойцы были с трех сторон заблокированы российскими войсками, а с одной стороны — водой.

Сейчас в окружении находится 1000 человек. Они запросили у Генштаба помощь, однако руководство отказало в организации прорыва и деблокаде.

"Теперь российская артиллерия методично перемалывает БТГр. Такие дела, хлопцы. И вы хотите за этих воевать?" — заключил Поддубный.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что в рядах ВСУ началась паника, многие отправляют родным сообщения пессимистического характера.