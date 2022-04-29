Басурин: США передачей Киеву вооружения первого поколения начинают мировую войну

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал намерение Штатов отправить Киеву вооружение первого поколения. По мнению военного, Вашингтон таким образом начинает "открытую войну со всем миром".

Как подчеркнул Басурин, американские власти собираются отправлять на Украину не только танки и бронетранспортёры, но и самолёты F-16 первого поколения. Он усомнился, что подобным вооружением будут управлять солдаты ВСУ. Скорее всего, пилотом окажется представитель армии альянса НАТО, отметил военный.

"Освоить по-другому этот аппарат невозможно, им нельзя управлять с земли, как беспилотником", — объяснил Басурин, передаёт Первый канал.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок заявил, что из-за поставок техники США Украине по программе ленд-лиза Киев окажется в финансовом рабстве. Оно может продлится 50-70 лет, предупредил эксперт.