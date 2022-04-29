Экс-депутат Верховной Рады: у США нет ограничений по финансированию Украины

Бывший член Верховной Рады Спиридон Килинкаров прокомментировал заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, согласно которым американский лидер Джозеф Байден может потратить на военную и финансовую поддержку Киева только 250 миллионов долларов.

"Думаю, они (Штаты. — Прим. ред.) будут финансировать Украину настолько, насколько проект Украина-Антироссия будет им выгоден. Я не вижу в этом никаких ограничений", — сказал экс-депутат.

По его мнению, представители Вашингтона не добиваются победы Украины над Россией. Американским и британским лидерам хочется навредить экономическому и военному сектору нашей страны, заключил Килинкаров, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Ранее Псаки сообщила, что лимит финансирования Киева на исходе. Чтобы продолжить помогать Украине, Байдену необходима поддержка Конгресса США, подчеркнула представитель администрации президента.