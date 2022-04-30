Посольство РФ: провокации США могут привести к гибели десятков тысяч украинцев

Посольство России в США отреагировали на заявление американских властей о том, что якобы у РФ осталось незадекларированное химическое оружие, которое Москва может применить в ходе спецоперации на Украине.

Как подчеркнули в посольстве, это очередные "оголтелые" обвинения в адрес российской стороны не подкреплены фактами.

"Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу", — заявили в российском посольстве.

Как подчеркнули в ведомстве, у Минобороны РФ есть "неопровержимые сведения" о том, что именно США готовят провокацию в Незалежной с применением запрещённого конвенцией оружия с целью обвинить в этом российскую сторону.