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Автор Екатерина Широкова

Посольство РФ: провокации США могут привести к гибели десятков тысяч украинцев

Силовые структуры

Посольство России в США отреагировали на заявление американских властей о том, что якобы у РФ осталось незадекларированное химическое оружие, которое Москва может применить в ходе спецоперации на Украине.

Посольство РФ: провокации США могут привести к гибели десятков тысяч украинцев

Как подчеркнули в посольстве, это очередные "оголтелые" обвинения в адрес российской стороны не подкреплены фактами.

"Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу", — заявили в российском посольстве.

Как подчеркнули в ведомстве, у Минобороны РФ есть "неопровержимые сведения" о том, что именно США готовят провокацию в Незалежной с применением запрещённого конвенцией оружия с целью обвинить в этом российскую сторону.

"Один из возможных сценариев — "постановочный инцидент под чужим флагом". Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения", — пояснили в ведомстве.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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