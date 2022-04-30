Посольство России в США отреагировали на заявление американских властей о том, что якобы у РФ осталось незадекларированное химическое оружие, которое Москва может применить в ходе спецоперации на Украине.
Как подчеркнули в посольстве, это очередные "оголтелые" обвинения в адрес российской стороны не подкреплены фактами.
"Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу", — заявили в российском посольстве.
Как подчеркнули в ведомстве, у Минобороны РФ есть "неопровержимые сведения" о том, что именно США готовят провокацию в Незалежной с применением запрещённого конвенцией оружия с целью обвинить в этом российскую сторону.
"Один из возможных сценариев — "постановочный инцидент под чужим флагом". Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения", — пояснили в ведомстве.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.