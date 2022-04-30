Пленный украинец с улыбкой рассказывает, как убивал мирных жителей Донбасса

Всё чаще и чаще в военной специальной операции России сдаются в плен украинские военнослужащие.

Очередной допрос пленного украинского солдата, сдавшегося в Мариуполе, рассказывает о многом. Они (командование) хотели начать войну с российскими солдатами, признался украинский военнопленный.

Уроженец Черниговской области 1998 г. р. говорит, что западные инструкторы из США у них присутствовали в большом количестве, а также не знает, нужна ли была эта война против жителей Донбасса.

Он утверждает, что к Зеленскому, "Азову"* и приказам киевского режима прикрываться мирным населением относится "погано" (плохо). И тут же украинец с застенчивой улыбкой признаётся в убийстве жителей Мариуполя.

"Из автоматов стреляли, из СПГ-9 (гранатомёт - ред.) стреляли по жилым домам...на улице по гражданским стреляли", - рассказывает человек, спокойно стрелявший по своим соотечественникам.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.