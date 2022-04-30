Эксперт назвал реакцию России на отключение от Интернета: "Полетят "Искандеры"

Уже некоторое время на Западе обсуждается возможность отключить Россию от глобальной сети Интернет. Подобный шаг сравним с ядерным ударом, и ответ будет симметричный, уверен Юрий Жданов.

Отключение огромной страны от Интернета ни что иное, как масштабная кибератака, заявил доктор юридических наук, генерал-лейтенант Юрий Жданов. Сейчас такая возможность обсуждается американскими специалистами и политологами. Подобный шаг рассматривается в США как единственная возможность избежать сокрушительного киберудара из России в ответ на санкции.

"Если Интернет отключить ненадолго, но по всей России, то, по их оценкам, последствия будут сравнимы с результатами тактического ядерного удара", — передаёт слова эксперта издание "МК".

На Западе прекрасно понимают, что конфликт подобного масштаба может покинуть киберпространство и перенестись в военную плоскость. Именно поэтому там инструктируют "кибербойцов" не сильно усердствовать при атаках на Россию. Если ущерб окажется ощутимым, Кремль вынужден будет ответить. По этой причине в Европе и США боятся технических сбоев.