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Автор Дмитрий Плотников

Хазин: Запад в ярости от спецоперации РФ, поскольку считал Украину своей добычей

Силовые структуры

Запад считает специальную операцию РФ на Украине посягательством на свою собственность.

Хазин: Запад в ярости от спецоперации РФ, поскольку считал Украину своей добычей

Коллективный Запад болезненно воспринял СВО по демилитаризации Украины и ответил взрывом русофобии, потому что уже считал территорию страны своей добычей. А РФ спутала все их планы, заявил экономист и аналитик Михаил Хазин.

По его словам, с точки зрения США и ЕС, мы не имели никаких прав возмущаться всему тому, что творилось на Украине в последние годы. Это земля их — они не сомневались в этом, цитирует экономиста "Московский комсомолец".

Когда Россия начала спецоперацию, Запад принял это "отжимом" своей собственности, говорит Хазин и предполагает, что "новые хозяева" считали необходимым убрать из территории "лишние рты".

"И вдруг неожиданно кто-то начал защищать туземцев. Для Запада является нормальным то, как американцы в свое время отняли у индейцев континент. А РФ помешала им применить этот подход к Украине. По убеждению западных политиков, Россия, проводя СВО, не защищает людей, а отбирает у Запада его собственность", - заявил аналитик.

Поэтому их политики через СМИ прививают простым жителям Европы и США русофобию. И смешно ждать от них правды о свободе и демократии, подчёркивает экономист.

И даже вроде бы легализованные в англосакской сфере бывшие россияне всегда останутся "вторым сортом". С этим сегодня сталкиваются выходцы их России, у которых "там" отобрали собственность, а адвокаты Британии и США отказываются их защищать, подытожил Хазин.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина михаил хазин великобритания
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