Танкист ВС РФ "Казак" рассказал о зверствах нацистов на Украине: "Распятые тела"

Танкисты ВС РФ в ходе спецоперации смело выполняют ответственные задачи и видят многое, что скрыто от глаз. Спецкор МК рассказывает, что на стороне ВСУ воюют иностранные представители. Об этом говорят обнаруженные шевроны и документы, которые принадлежат европейцам.

Поведение же украинских неонацистов говорит о том, что последние остатки человечности они уже потеряли. На территориях, где ещё продолжаются бои за освобождение, танкисты ВС РФ находят распятые и обезглавленные тела, поэтому решение начать спецоперацию по денацификации Украины — решение правильное, считает офицер "Казак", который находится на стратегически важном направлении.

Судя по действиям ВСУ, бойцы находятся под действием неких веществ, рассказывает танкист:

"Действуют безбашенно. Подпускают к себе метров на двадцать, выскакивают и в упор открывают бессмысленный огонь".

Военнослужащие украинской армии, взятые в плен, говорят, что воевать не хотят и готовы сложить оружие, но нацбатовцы заставляют их идти на верную смерть, шантажируя расправой над семьями и родными.