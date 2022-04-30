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Автор Валентина Севрюгина

Макрон: Франция поможет Украине доказать все военные преступления

Силовые структуры

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж поможет Киеву доказать военные преступления. Об этом президент Франции сказал во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает телеканал BFMTV.

По словам Макрона, страна всячески будет способствовать сбору необходимых доказательств. Для этого президент Франции продлил работу экспертов, работающих по этому направлению. Также в ходе разговора лидеры обсудили вопрос усиления военной помощи Киеву.

Ранее Зеленский поставил ультиматум французскому коллеге Эммануэлю Макрону. По его мнению, лидер Франции должен сделать выбор между деньгами, бизнесом и "борьбой за украинскую свободу".

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
россия украина франция эммануэль макрон
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