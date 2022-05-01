Мирные жители рассказали, как выходили с "Азовстали": "Нас запугивали"

В субботу, 30 апреля из промзоны завода "Азовсталь" смоги выйти 25 человек мирного населения Мариуполя.

Гражданские рассказывают, что смогли это сделать лишь собственными усилиями, без помощи военных, и вышли с территории металлургического комбината через поврежденный забор.

Это рассказала одна из женщин, которая в группе 25-ти человек покинула завод.

По её словам, мирные жители на свой страх и риск выходили из убежища, а информации об автобусах, которые прибыли для вывоза гражданских лиц, у них не было. Националисты "Азова"* и ВСУшники запугивали их невозможностью выхода и угрожали расстрелом в случае, если они попытаются уйти из укрытия.

Мы уже сообщали, что члены нацбатальона требовали выделить им места в автобусах для эвакуации с меткомбината. Они также заявляли, что хотят уехать с оружием.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.