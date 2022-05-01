ДНР: "Азовсталь" самостоятельно покинули не менее 28 мирных жителей

Как проинформировали в штабе территориальной обороны ДНР, из комбината "Азовсталь" и непосредственно прилегающих к нему территорий самостоятельно вышли как минимум 28 мирных граждан.

"Тридцатого апреля с территории "Азовстали" были эвакуированы люди двумя группами. По подтвержденным данным, среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)", — сказано в заявлении штаба.

О первых покинувших территорию "Азовстали" мирных гражданах стало известно 29 апреля. Ими оказалась семья Савиных.

16 апреля в Минобоороны РФ сообщили, что Мариуполь полностью освобождён от украинских националистов, за исключением завода "Азовсталь", на котором оказались заблокированы остатки украинских боевиков. 26 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил о полной изоляции "Азовстали".