Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации

Бойцы "Азова"* требуют предоставить им места в автобусах Красного Креста, которые прибыли для эвакуации мирных граждан с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает военный корреспондент Семён Пегов, ссылаясь на источники в переговорной группе.

С его слов, после того, как первые 25 гражданских вышли из подземелий комбината, за ними якобы вышли и 20 "азовцев"*. Все они отправлены на фильтрацию в населённый пункт Безымянное. Российская сторона отказывается выпускать боевиков в автобусах ООН, так как они предусмотрены только для мирного населения. Выйти "азовцы" и военные ВСУ смогут только в том случае, если сдадутся в плен. При этом ВС РФ обещают оказание медицинской помощи всем раненым.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.