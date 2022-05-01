На ж/д вокзале Штутгарта зафиксированы десятки САУ PzH 2000 для отправки ВСУ

Местные жители Штутгарта зафиксировали военную технику, а именно порядка 20 САУ PzH 2000. Немецкие установки, вероятно, готовят к отправке на Украину.

На видео, опубликованным YouTube-каналом Novaya Zemlya 1 | The Chronicles of Geopolitics, видно, что грузовой состав находится на железнодорожных путях вокзала, загружен он 155-миллиметровыми самоходными артиллерийскими установками PzH 2000.

Поскольку данные САУ считаются самыми совершенными серийными установками в мире, они могут представлять угрозу в данный момент, если действительно техника готовится к отправке на Украину для ВСУ.