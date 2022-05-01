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Автор Ольга Лазарева

Юрий Подоляка: основные силы ВСУ переброшены в Попасную

Силовые структуры » Министерство обороны

Блогер, журналист и военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что украинская группировка перебросила свои основные силы на Луганское направление, а именно — в Попасную.

Юрий Подоляка: основные силы ВСУ переброшены в Попасную

Продолжается зачистка промзоны Рубежного, идут бои в Северодонецке, врага выбивают из Орехова, сообщил Подоляка. Однако наиболее интенсивные бои наблюдаются в Попасной. Первые столкновения здесь начались еще в марте, однако сейчас российским силам удалось пробить мощную оборону противника и зайти в город.

"Сообщают, что ВСУ держатся буквально из последних сил. Основные свои силы ВСУ перекинули в Попасную, за которую ведутся ожесточенные бои. Сейчас идет дозачистка юго-западной окраины и подготовка к наступлению в сторону Попаснянского вагоноремонтного завода", — пишет журналист в своем Telegram-канале.

Украинская группировка не один год создавала в Попасной и на подступах к ней мощный укрепрайон. Здесь расположены минные поля, опорные пункты, огневые позиции и инженерные заграждения.

Эксперты уверены, что ВСУ пытаются разорвать стремительно сужающееся кольцо российского наступления на Донбасской дуге. Именно поэтому оборона каждого из узлов выстроена предельно серьезно. Однако несмотря на все предпринятые меры, украинские военнослужащие терпят поражение.

В освобождении населенного пункта принимаю участие бойцы Росгвардии Чеченской Республики, артиллерийские расчеты ВС РФ, отряды Народной милиции ЛНР, а также, по данным источников, бойцы "ЧВК Вагнера", которые сражаются в городских кварталах.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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