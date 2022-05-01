Литовкин объяснил интерес стран НАТО к "Азовстали" в Мариуполе: 400 наёмников

Альянс НАТО заинтересован в ситуации на меткомбинате "Азовсталь", потому что очень боится, что мир узнает, как инструкторы стран Блока учили украинских солдат убивать жителей Донбасса.

Это сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.

По информации руководства ДНР, там сосредоточено около четырёхсот и больше иностранных наёмников, но на заводе и много инструкторов и специалистов, которые обучали бандеровскую армию, подчеркнул аналитик.

На металлургическом комбинате находятся офицеры из США, Канады, ФРГ, Швеции и Турции.

"Поэтому все руководители натовских государств заинтересованы, чтобы эти люди не оказались в свете объективов телевизионных, и чтобы не было видно, что страны НАТО не только поддерживали Украину своим оружием и боеприпасами, но еще руководили боевыми действиями бандеровских войск", — отмечает эксперт.

Ранее жительница Мариуполя рассказала, что националисты не выпускали гражданских с "Азовстали". Другие женщины сообщили, что не знали о гумкоридорах. По их словам, "Азов"* не предлагал людям эвакуироваться.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.