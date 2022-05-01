Над ВСУ нависла угроза потери Красного Лимана после продвижения ВС РФ и НМ ДНР

Украинские вооружённые формирования потерпели поражение в районе Ямполя. НМ ДНР удалось подойти вплотную к Красному Лиману (Лиман — после украинской "декоммунизации"). Для ВС Украины это означает лишь то, что отступать им надо в сторону Славянска.

Войскам ДНР в этом случае придётся взять под контроль Николаевку, город, в котром проживает порядка 14 тысяч человек. Населённый пункт имеет особую важность, отмечает "Военное обозрение". Все дело в месторасположении Николаевки — город располагается на возвышенности. Если российской стороне удастся успешно захватить территорию, то это будет значительным преимуществом перед бойцами ВСУ, находящимися в регионе.

Помимо этого, необходимо взять ещё и Карачун — гору, высшая точка которой находится на 167 м над уровнем моря. Тогда держать Славянск под огневым контролем будет возможно.