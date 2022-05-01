The Times: у России есть чёткий план вторжения в Молдавию

Издание Великобритании The Times, основываясь на данных украинской разведки, сообщает, что Россия планирует вторжение в Молдавию.

Одна из самых известных мировых газет пишет, что после пересечения границы с Молдавией вооружённые силы РФ Россия якобы откроют ещё один фронт и оттуда направит вооружённые силы на Одессу.

Ранее в США заявили о готовности помочь в модернизации армии Молдавии.

Предложение Киева захватить силой Приднестровье руководство Молдавии отвергло.

Болгария из-за военной угрозы посоветовала своим граждан покинуть Молдавию.