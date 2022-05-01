Лавров разъяснил "истеричное" желание Киева эвакуировать нацистов с "Азовстали"

Киевская власть сильно хочет, чтобы боевики, заблокированные на территории завода "Азовсталь", были доставлены на свою территорию. Глава МИД России Сергей Лавров объяснил данное желание.

"Мы видим упорное или даже истеричное желание киевского режима добиться того, чтобы вывести всех этих людей на свою территорию. Это объясняется тем, что там много персонажей, которые могут подтвердить наличие и наёмников, может, и действующих офицеров западных армий, воюющих на стороне украинских радикалов", — сообщил российский министр итальянской телекомпании Mediaset.

Ранее ООН заявила, что готова оказать содействие в эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь". С этой целью в регион прибыла колонна Красного креста. Мирные жители, покинувшие подземелья комбината, рассказывают, что о гуманитарных коридорах они не знали. Все эвакуированные отправлены на фильтрацию и проверку, чтобы выяснить, не маскируются ли под них боевики нацбатальона.