Эрдоган: решения по востоку Украины будут приняты Путиным и Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможная встреча глав Украины и России может пройти в Стамбуле или Анкаре. Как подчеркнул турецкий лидер, на ней Владимир Путин и Владимир Зеленский могут принять решение по востоку Незалежной.

Эрдоган подчеркнул, что на этой неделе он намерен провести телефонные переговоры с главой России.

"Наверное, на этой неделе у меня будут телефонные переговоры с Путиным. Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция", — цитирует турецкого президента СNN Türk.

Когда конкретно турецкие власти рассчитывают на возможную встречу лидеров России и Украины, Эрдоган не уточнил.