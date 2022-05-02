Ищенко указал на военные потери ВСУ: в десять раз больше ВС РФ и ЛДНР

В ходе военной спецоперации на Украине обороняющаяся сторона несёт гораздо большие потери. Об этом сообщил российский политолог Ростислав Ищенко.

Наступление на Донбас идёт интенсивно, армия РФ успешно решает вопрос освобождения региона. Есть вероятность, что операция завершится достаточно быстро, считает Ищенко, даже несмотря на то, что ВСУ активно обороняются. Российская армия несёт в десять раз меньше потерь, сообщает политолог.

Он предположил, как будут обстоять дела дальше:

"Как только будет закрыт котёл в Донбассе, а части выдвинутся к Запорожью, Днепропетровску и Полтаве, можно считать проблему левобережья решённой. Харьковской группировке останется только ждать, что её замкнут и уничтожат, если они не постараются отступить к Киеву".

Южное направление станет самым главным, а, если ВС РФ сможет разбить одесскую и николаевскую группировки, наступать можно будет навстречу друг другу, полагает Ищенко.