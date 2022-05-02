EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом

Силовые структуры

Бронетранспортёры "Пиранья 3", которые Дания отправляет на Украину, это нормальные машины. Однако по своим характеристикам они похожи на российский БТР-82А или украинский БТР-4. Такую оценку дал военный журналист, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом

Эксперт заметил, что у "Пираньи" такая же подвижность, она умеет плавать, у неё есть противопульная броня и возможность навесить ПТУР. Однако её броня не держит РПГ, как заявляла Дания, поскольку в Афганистане эти машины обвешивали противопульными решётками.

По мнению специалиста, базовое вооружение "Пираньи" также подкачало. На этой БТР установлен пулемёт калибра 12,7-мм, что существенно слабее, чем 30-мм пушки у БТР-82А и БТР-4Е.

Кроме того, объём поставки в 25 машин это капля в море, считает полковник запаса. И эти БТР в любом случае ожидает та же участь, что и всю любопытную западную технику.

"Рано или поздно "Пираньи" и М-ки (БТР М113 — прим. ред.) превратятся в металлолом или станут трофеями наших вооружённых сил", — заключил журналист.

Ранее Ходарёнок оценил возможности американского М113, который сами солдаты называют "алюминиевый гроб".

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша дания россия украина афганистан
Sberbank
Новости
Посла РФ в Израиле Викторова вызвали в МИД после высказываний Лаврова о евреях
Пленный боец ВСУ: у нас не было никакой военной подготовки
Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом
Во Франции объявили об отказе платить за российский газ в рублях
Военнослужащие группировки "О" захватили квадрокоптер ВСУ под Ямполем
Гаспарян объяснил рост числа дезертиров из ВС Украины: "На передовой погано"
Озвучены перспективы сдачи фанатичных нацистов, засевших на "Азовстали"
РПЦ: митрополит помог мирным жителям решиться на эвакуацию с "Азовстали"
Reuters: ЕК может позволить Венгрии и Словакии продолжить поставки нефти из РФ
Шугалей предложил сделать Петербург городом-побратимом Луганска
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Ирина Шлионская Картинки и смайлики в деловых сообщениях понижают наш статус в чужих глазах Ирина Шлионская Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Последние материалы
Посла РФ в Израиле Викторова вызвали в МИД после высказываний Лаврова о евреях
Пленный боец ВСУ: у нас не было никакой военной подготовки
Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом
Мастер-класс от логопеда: элементарные упражнения для развития речи у детей
Во Франции объявили об отказе платить за российский газ в рублях
Военнослужащие группировки "О" захватили квадрокоптер ВСУ под Ямполем
Гаспарян объяснил рост числа дезертиров из ВС Украины: "На передовой погано"
Армения заполыхала: перекрытые дороги, жёсткие массовые драки с полицией
Озвучены перспективы сдачи фанатичных нацистов, засевших на "Азовстали"
РПЦ: митрополит помог мирным жителям решиться на эвакуацию с "Азовстали"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников