Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом

Бронетранспортёры "Пиранья 3", которые Дания отправляет на Украину, это нормальные машины. Однако по своим характеристикам они похожи на российский БТР-82А или украинский БТР-4. Такую оценку дал военный журналист, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт заметил, что у "Пираньи" такая же подвижность, она умеет плавать, у неё есть противопульная броня и возможность навесить ПТУР. Однако её броня не держит РПГ, как заявляла Дания, поскольку в Афганистане эти машины обвешивали противопульными решётками.

По мнению специалиста, базовое вооружение "Пираньи" также подкачало. На этой БТР установлен пулемёт калибра 12,7-мм, что существенно слабее, чем 30-мм пушки у БТР-82А и БТР-4Е.

Кроме того, объём поставки в 25 машин это капля в море, считает полковник запаса. И эти БТР в любом случае ожидает та же участь, что и всю любопытную западную технику.

"Рано или поздно "Пираньи" и М-ки (БТР М113 — прим. ред.) превратятся в металлолом или станут трофеями наших вооружённых сил", — заключил журналист.

Ранее Ходарёнок оценил возможности американского М113, который сами солдаты называют "алюминиевый гроб".