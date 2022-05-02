Сдавшиеся бойцы ВСУ: попали в плен, потому что руководство их бросило

Военнослужащие ВСУ признались, что причиной того, что они оказались в плену, стало их сбежавшее руководство, которое фактически бросило своих подчинённых, когда "запахло жареным".

"В плен попали в первый же бой — нас вывезли по темному, поставили на дорогу, сказали прикрывать, нагнали кучу людей с разных подразделений… Начался обстрел минометами… кто пережил, тот пережил", — рассказал один из бойцов на видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Украинские военные добавили, что, когда началось наступление, командиры попросту сбежали, даже не дав команду к отступлению. Куда можно было отступать, солдат ВСУ тоже не проинформировали.

Они добавили, что начали отходить "не в ту сторону", и в результате вышли прямо на российский спецназ, который и предложил им сдаться.

"Нам предложили сдаться, у нас не было другого выбора, потому что нас тупо положили, это глупо было, мы даже не знали, куда отходить — ни точки сбора, ни путей отхода", — отметил пленный.

Также солдат рассказал, что руководство сразу отнеслось к новобранцам как к "одноразовым солдатам", потому что им выдали защитную амуницию только спустя три недели после начала участия в боевых действиях.