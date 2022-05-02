Анонимный офицер ВС РФ сообщил об использовании ВСУ диверсионной тактики НАТО

Все офицеры и контрактники ВС Украины прошли подготовку под руководством инструкторов НАТО, и не по одному разу. Об этом свидетельствуют документы, которые военные российской армии взяли у пленных. Информацию сообщает офицер-танкист ВС РФ, пожелавший не выдать свою фамилию.

"У них всё по стандартам НАТО, включая тактические знаки на картах. Мы затрофеили две БМП и нашли там карточки огня с тактическими знаками НАТО. Плюс у них полная совместимость и координация средств разведки и огневых средств, что практикуется в войсках НАТО", — сообщает офицер в беседе с МК.

ВСУ выявляют цели, затем делают расчёты при помощи специальных программ на планшетах или телефонах, поэтому в цель они попадают точно. Кроме того, диверсионно-разведывательная тактика НАТО используется украинской армией достаточно активно, сообщает военный:

"Организуют засады на наши колонны. При этом тактика такая: при помощи миномётов они сначала уничтожают медицинские машины, чтобы нельзя было раненых вывезти. А потом уже бьют по боевым машинам."

ВСУ не вступают в открытые танковые бои, ведь проще лишить подразделение снарядов и топлива, напав на тыловую колонну, рассказывает офицер. По его мнению, группировки украинской армии сейчас надо лишить подвоза военной техники и оружия. Для этого необходимо уничтожать транспортную инфраструктуру.