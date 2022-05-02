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Автор Инна Винникова

Анонимный офицер ВС РФ сообщил об использовании ВСУ диверсионной тактики НАТО

Силовые структуры

Все офицеры и контрактники ВС Украины прошли подготовку под руководством инструкторов НАТО, и не по одному разу. Об этом свидетельствуют документы, которые военные российской армии взяли у пленных. Информацию сообщает офицер-танкист ВС РФ, пожелавший не выдать свою фамилию.

Анонимный офицер ВС РФ сообщил об использовании ВСУ диверсионной тактики НАТО

"У них всё по стандартам НАТО, включая тактические знаки на картах. Мы затрофеили две БМП и нашли там карточки огня с тактическими знаками НАТО. Плюс у них полная совместимость и координация средств разведки и огневых средств, что практикуется в войсках НАТО", — сообщает офицер в беседе с МК.

ВСУ выявляют цели, затем делают расчёты при помощи специальных программ на планшетах или телефонах, поэтому в цель они попадают точно. Кроме того, диверсионно-разведывательная тактика НАТО используется украинской армией достаточно активно, сообщает военный:

"Организуют засады на наши колонны. При этом тактика такая: при помощи миномётов они сначала уничтожают медицинские машины, чтобы нельзя было раненых вывезти. А потом уже бьют по боевым машинам."

ВСУ не вступают в открытые танковые бои, ведь проще лишить подразделение снарядов и топлива, напав на тыловую колонну, рассказывает офицер. По его мнению, группировки украинской армии сейчас надо лишить подвоза военной техники и оружия. Для этого необходимо уничтожать транспортную инфраструктуру.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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