Рада обратилась к сенаторам США, чтобы признать РФ спонсором терроризма

Верховная рада Украины решила отправить обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма. Информация об этом появилась на сайте украинского парламента.

Уточняется, что это решение уже одобрено депутатами Верховной Рады. Следующий шаг этого одобрения — председатель парламента должен безотлагательно направить текст данного обращения.

Ранее украинская Верховная рада приняла законопроект о запрете символов Z и V из-за ассоциации их с Вооружёнными силами России.

Напомним, что ВС РФ помечают свою форму и военную технику белым символом Z, что преподносится министерством обороны страны как "За победу". Символ V трактуется ими же как "Сила в правде" или "Задача будет выполнена".