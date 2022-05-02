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Автор Петр Ермилин

Армия России разгромила радиотехническую разведку ВСУ на Изюмском фронте

Силовые структуры

Под Харьковом в районе Изюма российские войска нанесли удар по 164-й бригаде радиотехнической разведки ПВО вооружённых сил Украины. Об этом сообщил источник, который предоставил фото "Русской весне".

Отмечается, что уцелевшие машины были захвачены. При этом большинство технических средств очень сильно устарели морально и вряд ли будут использоваться для ведения боевых действий.

Ранее российским военнослужащим из группировки с обозначением "О" удалось посадить квадрокоптер ВСУ в небе над Ямполем. Боевики использовали летательный аппарат для ведения разведки и корректировки огня.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
всу россия харьков украина
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